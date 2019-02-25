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واشنطن تفرض عقوبات على حكام الولايات الفنزويلية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

فرضت الولايات المتحدة اليوم (الاثنين) عقوبات على حكام أربع ولايات فنزويلية مؤيدة للرئيس نيكولاس مادورو، لعرقلتهم إدخال شحنات الإغاثة.

ويأتي التحرك غداة صدامات دامية وقعت على الحدود الفنزويلية، عندما أوقفت قوات الأمن محاولات أنصار زعيم المعارضة خوان غوايدو إدخال المواد الغذائية والأدوية التي تبرعت بها الولايات المتحدة.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن إن الوزارة تستهدف أربعة حكام ولايات مؤيدين للرئيس (السابق) مادورو، لوقوفهم في طريق المساعدات الإنسانية، في ظل الحاجة الكبيرة لها، وإطالة أمد معاناة الشعب الفنزويلي.

وقتل أربعة أشخاص وأصيب المئات بجروح في الصدامات التي وقعت عند الحدود الفنزويلية البرازيلية، بين قوات الأمن والمدنيين الذين يسعون لإدخال المساعدات. وأصيب المئات بجروح في أعمال عنف عند الحدود مع كل من كولومبيا والبرازيل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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