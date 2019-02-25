شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض عقوبات على حكام الولايات الفنزويلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

فرضت الولايات المتحدة اليوم (الاثنين) عقوبات على حكام أربع ولايات فنزويلية مؤيدة للرئيس نيكولاس مادورو، لعرقلتهم إدخال شحنات الإغاثة.

ويأتي التحرك غداة صدامات دامية وقعت على الحدود الفنزويلية، عندما أوقفت قوات الأمن محاولات أنصار زعيم المعارضة خوان غوايدو إدخال المواد الغذائية والأدوية التي تبرعت بها الولايات المتحدة.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن إن الوزارة تستهدف أربعة حكام ولايات مؤيدين للرئيس (السابق) مادورو، لوقوفهم في طريق المساعدات الإنسانية، في ظل الحاجة الكبيرة لها، وإطالة أمد معاناة الشعب الفنزويلي.

وقتل أربعة أشخاص وأصيب المئات بجروح في الصدامات التي وقعت عند الحدود الفنزويلية البرازيلية، بين قوات الأمن والمدنيين الذين يسعون لإدخال المساعدات. وأصيب المئات بجروح في أعمال عنف عند الحدود مع كل من كولومبيا والبرازيل.