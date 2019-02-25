شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو مجلس الأمن للاجتماع بشأن فنزويلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الأمم المتحدة)

قال دبلوماسيون في مجلس الأمن، إن الولايات المتحدة طلبت من المجلس الاجتماع غداً (الثلاثاء) لبحث الموقف في فنزويلا، بعدما منعت قوات فنزويلية قوافل المساعدات الأجنبية من دخول الأراضي الفنزويلية، تنفيذاً لأوامر رئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وتضغط الولايات المتحدة على المجلس المؤلف من 15 عضوا للدعوة رسمياً لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا تكون حرة ونزيهة وقابلة للتحقق عبر مراقبين دوليين، وهو إجراء دفع روسيا لاقتراح مشروع قرار منافس.