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واشنطن تدعو مجلس الأمن للاجتماع بشأن فنزويلا

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جدة - خالد شويل - رويترز (الأمم المتحدة)

قال دبلوماسيون في مجلس الأمن، إن الولايات المتحدة طلبت من المجلس الاجتماع غداً (الثلاثاء) لبحث الموقف في فنزويلا، بعدما منعت قوات فنزويلية قوافل المساعدات الأجنبية من دخول الأراضي الفنزويلية، تنفيذاً لأوامر رئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وتضغط الولايات المتحدة على المجلس المؤلف من 15 عضوا للدعوة رسمياً لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا تكون حرة ونزيهة وقابلة للتحقق عبر مراقبين دوليين، وهو إجراء دفع روسيا لاقتراح مشروع قرار منافس.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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