شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السوداني يحظر الاحتجاجات وينظم التعامل بالنقد الأجنبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

حظر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم (الاثنين)، التجمعات والاحتجاجات، في أوامر طوارئ أصدرها وهو يواجه أطول اضطرابات ضد الحكومة في حكمه المستمر منذ 30 عاماً.

وفي بيان أصدره القصر الرئاسي، أعلن البشير أيضاً حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.