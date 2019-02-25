شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يتوجه إلى فيتنام للقاء كيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب واشنطن، اليوم (الاثنين)، متوجهاً إلى فيتنام، لعقد قمة تاريخية ثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جون اون، مؤكداً أنه سيسعى إلى نزع أسلحة بيونغ يانغ.

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب واشنطن، اليوم (الاثنين)، متوجهاً إلى فيتنام، لعقد قمة تاريخية ثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جون اون، مؤكداً أنه سيسعى إلى نزع أسلحة بيونغ يانغ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يتوجه إلى فيتنام للقاء كيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.