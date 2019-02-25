واشنطن لا تستبعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (بوغوتا) أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم (الاثنين)، تأييد الرئيس دونالد ترمب الكامل لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غويادو. أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم (الاثنين)، تأييد الرئيس دونالد ترمب الكامل لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غويادو. ونقل بنس الذي التقى غوايدو في العاصمة الكولومبية بوغوتا خلال اجتماع «مجموعة ليما» رسالة إلى الأخير من الرئيس الأمريكي مفادها:«نحن معك مئة بالمئة». كما أكد بنس أن بلاده لا تستبعد التدخل عسكرياً للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.



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