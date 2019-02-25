ميركل بحثت مع تيريزا ماي مقترحات لتسهيل بركسيت

اسماء السيد - علمت ""الخليج 365"" من مصادر مطلعة أن لقاء أنجيلا ميركل وتيريزا ماي على هامش أعمال القمة العربية - الأوروبية في شرم الشيخ بحث في تمديد فترة التفاوض على المادة 50.

"الخليج 365" من لندن: على هامش أعمال القمة العربية - الأوروبية في شرم الشيخ في مصر، اجتمعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين، من دون أن يتم إعلان تفاصيل مضمون اللقاء.

لكن المراقبين توقعوا أن تكون ميركل قد قدمت مقترحات جديدة لماي في مسعى منها لحل المسائل العالقة في قضية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.



ودّي وجيد

قالت مصادر مطلعة على اجتماع ميركل - ماي لـ ""الخليج 365"" إن ميركل ضغطت على ماي على خلفية مزاعم الصحافة البريطانية التى تُفيد بأن المملكة المتحدة ربما تسعى إلى تمديد فترة التفاوض على المادة 50، لكن النقاش في هذه المسألة لم يستغرق كثيرًا في الاجتماع الذي دام 45 دقيقة. وأكدت المصادر لـ""الخليج 365"" أن ماي لم تكن هي من أثار هذه النقطة.

من جهتها، وصفت الحكومة البريطانية الاجتماع بين ماى وميركل بـ "الودي" والجيد".

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وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطانية إن ماي كانت واضحة بشأن وجهة نظرها بشأن تمديد المادة 50، وأنها ستؤخر اتخاذ القرارات المتصلة بـ"بركسيت". أضاف أنه كان هناك تصميم في المحادثات الثنائية بين ميركل ماي هذا الصباح في شرم الشيخ على إبرام صفقة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.



خيبة

الجدير بالذكر أن المفاوضات بين ماي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على هامش القمة الأحد انتهت إلى الخيبة. فتوسك ذكّر ماي مجددًا بأن قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن يبحثوا مقترحاً جديداً بشأن خروج بريطانيا خلال قمتهم في مارس المقبل، إلا إذا كان هذا المقترح يتمتع بتأييد الأغلبية في بريطانيا.

وحذر مارك روتييه، رئيس وزراء هولندا، بريطانيا من مغبة خروجها من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، واصفا ذلك بأنه "غير مقبول".

ونسبت بي بي سي إلى روتييه قوله على هامش أعمال القمة العربية - الأوروبية بشرم الشيخ الاثنين: "هولندا صديقة بريطانيا، لذا أقول للبريطانيين إن مغادرة الاتحاد الأوروبي في هذا التوقيت قرار خاطئ، والمضي قدمًا في خروج من دون اتفاق أمر غير مقبول على الإطلاق".