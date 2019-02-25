شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مصطفى بكرى يطالب بفتح ملف مخالفات شركة "فيليب موريس " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب أن ما تقوم به الشركة الأمريكية "فيليب موريس"، للسجائر ، هو اجهاض للصناعة الوطنية لتحتل السوق المصرى ،مضيفا أن السوق المصرى مغرى للجميع .

وأضاف مصطفى بكرى ، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن شركة الدخان المصرية "الشرقية للدخان" من الشركات القومية المهمة التى لا يجب التفريط فيها بل يجب تطويرها بحيث تواجه كل محاولات الحد من قوتها و تواجدها و خاصة أن انتاجها ضخم و دورها فى الاقتصاد المصرى لا ينسى .

و طالب النائب مصطفى بكرى، بفتح ملف فساد الشركة الأمريكية "فيليب موريس "،مؤكدا أن حماية الصناعة الوطنية مسألة مهمة و يجب أن يكون للبرلمان دور فى ذلك .