شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مصطفى بكرى يطالب بفتح ملف مخالفات شركة "فيليب موريس " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب أن ما تقوم به الشركة الأمريكية "فيليب موريس"، للسجائر ، هو اجهاض للصناعة الوطنية لتحتل السوق المصرى ،مضيفا أن السوق المصرى مغرى للجميع .
وأضاف مصطفى بكرى ، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن شركة الدخان المصرية "الشرقية للدخان" من الشركات القومية المهمة التى لا يجب التفريط فيها بل يجب تطويرها بحيث تواجه كل محاولات الحد من قوتها و تواجدها و خاصة أن انتاجها ضخم و دورها فى الاقتصاد المصرى لا ينسى .
و طالب النائب مصطفى بكرى، بفتح ملف فساد الشركة الأمريكية "فيليب موريس "،مؤكدا أن حماية الصناعة الوطنية مسألة مهمة و يجب أن يكون للبرلمان دور فى ذلك .
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