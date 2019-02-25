شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس البرلمان: ندعم القيادة السياسية لأنها أعادت مصر لمكانتها الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تأييد البرلمان ودعمه للقيادة السياسية، وكافة أجهزة الدبلوماسية المصرية على دورها الحيوى والفعَّال، الذى أعاد مصر إلى مكانتها التى تستحقها، لتكون رقمًا صعبًا وهامًا فى المعادلة الإقليمية، وذات تأثير ونفوذ وحضور عالم.

وقال عبد العال، فى كلمه له اليوم أمام الجلسة العامة، أن مجلس النواب يتابع عن كثب ذلك النجاح المشرف للدبلوماسية الرئاسية التى يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا:" نثمن بكل فخر ذلك الحضور المصرى البارز على الساحة القارية والإقليمية والعالمية، بعد أن كثرت التحليلات والكتابات عن تراجع دور مصر الخارجى، وتآكل التأثير المصرى فى كثير من القضايا الحيوية لمصر فى الخارج".

وتابع رئيس مجلس النواب، قائلا: "الآن تغيرت المعادلة بفضل عمل مخلص ودؤوب، ونشاط مخطط، وأداء احترافى، وإيمان وإدراك وطنى بدور مصر ومكانتها.. فعاد دور مصر الخارجى بقوة ليساهم فى رسم خريطة القوة من جديد فى القارة والإقليم، ويرسم بعقلية قيادة وطنية أفكار مبتكرة، تجعل من الدور المصرى مطلبًا أفريقيًا وأوروبيًا وعربيًا، للمساهمة فى حل كثير من القضايا ومواجهة الأزمات."

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واستطرد عبد العال: "بالأمس.. شاهدنا جميعًا، بكل فخر وإعزاز، كبار زعماء العالم يتوافدون على "شرم الشيخ" المصرية، ليشاركوا فى أول قمة (عربية – أوروبية) والتى تستضيفها مصر، بناء على مبادرة مصرية خالصة وافق عليها القادة العرب فى قمتهم فى "البحر الميت" بالأردن، فى مارس من العام الماضى، ورحَّب بها زعماء أوروبا، لإدراكهم لأهمية التعاون المتبادل فى توفير غطاء وشبكة أمان فى مواجهة خطر الإرهاب، وإيجاد حلول حقيقية لكثير من المشكلات والأزمات التى تواجهها المنطقة."

وقال رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب يؤكد على تأييده ودعمه للقيادة السياسية، وكافة أجهزة الدبلوماسية المصرية على دورها الحيوى والفعَّال، الذى أعاد مصر إلى مكانتها التى تستحقها، لتكون رقمًا صعبًا وهامًا فى المعادلة الإقليمية، وذات تأثير ونفوذ وحضور عالمي.

وأضاف عبد العال: "نحن ندرك أن كل هذا ما كان ليتحقق، لولا نجاح مصر فى التغلب على أزماتها داخليا، مما يؤكد لنا أننا نسير على الدرب الصحيح، فقوة السياسة الخارجية لأى دولة هى فيض نبع قوتها الداخلية".