بعد القرار العاجل لولي العهد... تغريدة غريبة من وزير سعودي تثير اندهاش الآلاف

سبوتنيك

أثارت تغريدة غريبة نشرها وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، صباح اليوم الأحد 24 فبراير، اندهاش الآلاف من السعوديين.

ولم يفهم الكثير من السعوديين التغريدة الغريبة، التي نشرها باللغة الصينية، إلا أنه سارع بعد نشر تلك التغريدة الغريبة بدقائق بنشر ترجمة لها باللغة العربية.

وقال الوزير السعودي في تغريدته: "في خطوة ريادية ومهمة وجديدة يجدر الإشادة بها، تم الاتفاق في إطار زيارة سيدي ولي العهد، البدء في وضع خطة إدراج اللغة الصينية في مناهج الطلبة السعوديين".

وتابع "سيتم تنفيذ ذلك، تعزيزا للتواصل الثقافي بين البلدين، ولما للصين من أهمية اقتصادية وشراكة استراتيجية مع المملكة".

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وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أصدر قرارا عاجلا، وذلك بالتزامن مع زيارته إلى الصين، بالبدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وجاءت هذه الخطوة في السعي لتعزير علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وتعميق الشراكة الاستراتيجية على كافة المستويات والأصعدة.

ووصل محمد بن سلمان إلى الصين، يوم الخميس 21 فبراير ، في زيارة رسمية تستغرق يومين، ضمن جولة آسيوية بدأها الأحد الماضي، وشملت باكستان والهند، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قبل أن يعود أمس السبت.