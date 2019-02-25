الكتيبة الكورية تفتتح اول صف تعليم صناعة الصابون لهذه السنة

افتتحت الكتيبة الكورية العاملة ضمن اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) صفاً لتعليم صناعة الصابون للمجتمع المحلّي في مبنى بلدية العباسية في صور وذلك كجزء من مهمّة الكتيبة لحفظ السلام في لبنان.
وحضر حفل الافتتاح حوالي 20 شخصاُ تقدّمهم قائد الكتيبة الكورية العقيد غو سوك مو ورئيس بلدية العباسية السيد علي عزالدين والمعلمة يونهي كيم بالإضافة الى التلامذة في صف تعليم صناعة الصابون. افتُتح الحفل بإزالة الستار عن اللوحة التي تم وضعها على مدخل الصف وتلا ذلك تقطيع قالب الحلوى بالمناسبة وتخليد الذكرى بأخذ صورة جماعية.
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