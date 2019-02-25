طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم غد

وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيًا صباحًا مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة واشتداد في سرعة الرياح لتلامس ال ٩٠ كم/س ( نحذّر من تطاير اللوحات الإعلانية الخ) يرتفع معها موج البحر لحدود ال ٤ أمتار، يتحوّل الطقس تدريجيًا الى غائم خلال الفترة المسائية وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة، كم تتساقط الثلوج على ارتفاع ال ١٦٠٠ متر وما فوق.

كما توقعت ان يكون طقس الاربعاء غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة, كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر و ما فوق وتتدنى ليلاً لتلامس ١٣٠٠متر. أما الخميس فيكون غائما مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر و ما فوق وتتدنى ليلاً لتلامس ١٠٠٠ متر في المناطق الداخلية.