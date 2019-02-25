نجاح واكيم: هناك عصابة تحكم البلد وتمارس قانون العصابة

لفت رئيس حركة الشعب النائب السابق نجاح واكيم إلى أنه "ليس هناك من سرقة كبيرة وسرقة صغيرة لأن السرقة سرقة وهناك كارثة اجتماعية في البلد ولكن من المسؤول عنها؟"، مشيراً إلى "أنني اتحدى ان يتم محاسبة شخص واحد مسؤول عن قضية الـ11 مليار وغيرها من القضايا والملفات".

وفي حديث تلفزيوني، أشار واكيم إلى أن "هناك تغيير يجب أن يجري لأنه هناك عصابة تحكم البلد وتمارس قانون العصابة والبلد مع هذه العصابة لا يمكن أن يسير وأن يعاد إعماره والبلد مفلس ولا يمكن لاي أحد أن يبرهن العكس لانه مفلس "غصبن عن الكل"، معتبراً أن "الازمة هي أزمة نظام سياسي".