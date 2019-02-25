النشرة: طائرة استطلاع اسرائيلية تنفذ طلعات استكشافية على علو منخفض فوق حاصبيا

أفاد مراسل النشرة في حاصبيا عن خرق طائرة استطلاع اسرائيلية نوع "م. ك" دون طيار، حرمة الاجواء اللبنانية جنوبا من فوق مزارع شبعا، وتنفذ في هذه الاثناء طلعات استكشافية بشكل دائري على علو منخفض فوق منطقتي حاصبيا والعرقوب وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية لجبل حرمون.

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