الرئيس السوداني يصدر أمرا بحظر التجمهر وأوامر طوارئ أخرى

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير 4 أوامر طوارئ، تتعلق بحظر التجمهر وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية. وينص الأمر رقم 1 لسنة 2019، على تفويض القوات النظامية بسلطات دخول أي مباني أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وحظر أو تنظيم حركة الاشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان، بالإضافة إلى اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ.

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