الارشيف / اخبار العالم

الولايات المتحدة ترسل سفينيتن حربيتين إلى منطقة استراتيجية بالنسبة للصين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أرسلت الولايات المتحدة سفينتين إلى منطقة استراتيجية حساسة بالنسبة للصين بالقرب من سواحلها، حيث مرت السفينتان بمضيق تايوان. وأكد أسطول المحيط الهادئ الأميركي في بيان، أن "مرور السفينتين عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ". وأشير في البيان إلى أن السفينتين هما مدمرة Stethem وسفينة شحن عسكرية Cesar Chavez.

وتجدر الإشارة إلى أن مضيق تايوان يفصل بين السواحل الصينية وجزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، لكن الحكومة المحلية في تايوان لا تعترف بسيادة بكين على الجزيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة ترسل سفينيتن حربيتين إلى منطقة استراتيجية بالنسبة للصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى