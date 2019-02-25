الولايات المتحدة ترسل سفينيتن حربيتين إلى منطقة استراتيجية بالنسبة للصين

أرسلت الولايات المتحدة سفينتين إلى منطقة استراتيجية حساسة بالنسبة للصين بالقرب من سواحلها، حيث مرت السفينتان بمضيق تايوان. وأكد أسطول المحيط الهادئ الأميركي في بيان، أن "مرور السفينتين عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ". وأشير في البيان إلى أن السفينتين هما مدمرة Stethem وسفينة شحن عسكرية Cesar Chavez.
وتجدر الإشارة إلى أن مضيق تايوان يفصل بين السواحل الصينية وجزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، لكن الحكومة المحلية في تايوان لا تعترف بسيادة بكين على الجزيرة.
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