غوتيريس: مقتل أكثر من ألف صحفي وناشط في السنوات الثلاث الاخيرة

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن "مقتل أكثر من ألف صحفي وناشط بمجال حقوق الإنسان في السنوات الثلاث الأخيرة"، موضحاً أن "حقوق الإنسان تتراجع في العديد من أماكن العالم".

ولفت إلى "انني لم أفقد الأمل، نعم إننا نرى توجهات موسومة بالمشاكل ولكن نرى أيضًا حركات قوية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية"، مشيراً إلى أن "الصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون للعنف في كافة أنحاء العالم رغم جميع التطورات الإيجابية".

وأشار إلى أنه "قتل أكثر من ألف صحفي وناشط في حقوق الإنسان خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وفي 2018 قتل أربعة ناشطي بيئة معظمهم من السكان المحليين".

وتطرق إلى "جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول"، مؤكدًا "ضرورة عدم التسامح بالإفلات من العقاب للجرائم البشعة المرتكبة ضد الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام".

وشدد على "وجود زيادة مفاجئة في عداوة الأجانب، والعنصرية، والتعصب بما فيها عداوة المسلمين، وخطاب الكراهية"، مبينًا أنه "تم تعيين مستشار الأمم المتحدة أداما دينغ بشأن منع عمليات الإبادة الجماعية من أجل أن تتمكن الأمم المتحدة من مكافحة خطاب الكراهية بشكل أكثر فعالية".