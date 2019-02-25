القوات الفنزويلية تعلن صد هجوم مسلح على الحدود مع كولومبيا

أعلنت القوات المسلحة الفنزويلية عن صدها هجوما عند معبر للحرس الوطني على الحدود مع كولومبيا. وأوضحت القوات المسلحة أن "أكثر من 60 مسلحا هاجموا معبر "مولاتا" بولاية تاتشيرا الفنزويلية على الحدود مع كولومبيا صباح الأحد (حسب التوقيت المحلي).

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