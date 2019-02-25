ترامب: أخطط للقاء الرئيس الصيني لاتمام الاتفاقية التجارية

لفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه "يخطط للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، للتوقيع على اتفاقية تجارية، في حال تحقيق تقدم إضافي في المفاوضات بين البلدين"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة حققت تقدما جوهريا في المحادثات مع الصين بشأن قضايا هيكلية، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات، والعملة، وقضايا أخرى كثيرة".

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