علي ابراهيم: كلام فضل الله أصبح إخبارا وهناك جو جديد بالبلد بمحاربة الفساد

لفت النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم إلى أن "كلام عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أصبح إخبارا وهناك جو جديد في البلد بمحاربة الفساد".

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