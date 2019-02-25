باسيل:لبنان مستمر باحتضان المقاومة لو وقف العالم بأجمعه وصنفها إرهابية

أعلن وزير الخارجية جبران باسيل بعد لقائه الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني في وزارة الخارجية، "ان تصنيف حزب الله بالارهابي من قبل بريطانيا لن يكون له اثر سلبي على لبنان، وهو امر اعتدنا عليه من الدول الاخرى" كاشفا ان "بريطانيا أبلغت لبنان الحرص على العلاقات الثنائية".

وشدّد باسيل على ان "لو وقف العالم بأجمعه وقال إن المقاومة إرهاب، فهذا لا يجعل منها إرهاباً بالنسبة إلى اللبنانيين،" مؤكدا ان "طالما أنّ الأرض محتلة تبقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة وكلّ الشعب اللبناني." ولفت باسيل من جهة أخرى الى "اننا متفهمون أن العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين هي الحل الوحيد والاتحاد الأوروبي سيساعدنا في هذا الموضوع" مضيفا ان "يجب معاقبة المتطرفين ولو تمت مساعدتهم من قبل البعض".