وزير خارجية بريطانيا: لا يوجد فرق بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله

أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت "اننا داعمون لاستقرار لبنان لكن لا نتهاون بما يتعلق بالإرهاب"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد فرق بين الجناحين العسكري والسياسي لـ"حزب الله"، لافتاً إلى أن "حظر حزب الله رسالة بأن زعزعته لاستقرار المنطقة غير مقبولة".

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