موغيريني: موقف بريطانيا بشأن حزب الله هو شأن سيادي ولا يؤثر على موقفنا تجاهه

اعتبرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامن المشترك في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بعد لقائها وزير الخارجيو جبران باسيل أن "موقف بريطانيا بشأن "حزب الله" هو شأن سيادي خاص بها ولا يؤثر على موقف الاتحاد الاوروبي تجاه الحزب".

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