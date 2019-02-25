حزب العمال البريطاني يؤيد إجراء استفتاء ثان على "بريكست"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (د ب أ) أعلن حزب العمال البريطاني أنه يؤيد مطلب إجراء استفتاء ثان على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وذكر ذلك الحزب المعارض على موقعه الإلكتروني مساء اليوم الإثنين.

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