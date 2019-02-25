صور| إنشاء محطة تحلية مياه في نويبع بطاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد

تفقد اللواء سعيد بده رئيس قطاع شركة المياه والصرف الصحي بجنوب وشمال سيناء، يرافقه المهندس جمال عبد الصبور مدير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، أعمال تنفيذ محطة التحلية بنويبع.

وتابع "عبد الصبور"، الحالة الفنية للمحطة وانتظام سير أعمال التنفيذ، قبيل زيارة اللجنة الوزارية للاطمئنان على جاهزيتها من كافة النواحي، وقدرتها الاستيعابية التي تصل إلى 15 ألف متر مكعب يوميًا.

وزار رئيس القطاع، محطة المعالجة الميكانيكية في مدينة سانت كاترين، للوقوف على مدى تطور العمل بها.

وأشار "عبد الصبور" إلى أنه جرى إنشاء المحطة بطول 40 كيلومتر، كما جرى إنشاء خطوط صرف صحى رئيسية وداخلية بالمدينة في إطار خطة التطوير.

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