كاتم أسرار ترامب يدلي بشهادته أمام الكونجرس بشأن روسيا

يمثل مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي أقر بالكذب على الكونجرس في الملف الروسي، الأسبوع المقبل أمام نواب يريدون معرفة تفاصيل بشأن نشاطات موكله السابق الخاصة والمتعلقة بالعمل.

وفي موازاة ذلك وصل تحقيق المدعي العام روبرت مولر حول العلاقة بين حملة دونالد ترامب الرئاسية وروسيا إلى خواتمه. في الأثناء سيكون الرئيس الأميركي في فيتنام لعقد قمة مع كيم جونغ أون.

وصباح الأربعاء ستسلط الكاميرات على مايكل كوهن (52 عاماً) في مجلس النواب الذي أصبح مؤخراً تحت سيطرة الديموقراطيين. وستكون الجلسة علنية وتنقلها مباشرة شبكات التلفزيون التي تترقب هذه الأحداث المهمة في تاريخ السياسة الأميركية.

وسيوجه كل نائب أسئلة إلى كوهن بشأن معرفته لسنوات طويلة لأنشطة ترامب وخططه وألاعيبه.

ولن تفوت أي تفاصيل من أموال منظمة ترامب وتصريحه الضريبي وحسابات مؤسسته المشكوك فيها ومشروع برج ترامب في موسكو في خضم حملته الرئاسية... وبالتأكيد مبلغ الـ280 ألف دولار الذي يفترض أن كوهن دفعه لستورمي دانيالز وكارين ماكدوغال لشراء صمتهما حول علاقاتهما المفترضة بترامب.

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وقال الرئيس الديموقراطي للجنة المعنية إيليا كومينغز إن "جهود الرئيس العامة ومحاميه لترهيب كوهن وآخرين ودفعهم إلى عدم تقديم إفادات" أيضا على جدول الأعمال.

والخميس سيكون كوهين في مجلس الشيوخ لكن هذه المرة في جلسة مغلقة لأن المسألة أكثر حساسية: الاتصالات بين فريق ترامب والروس خلال حملة 2016 وتواطؤ محتمل لهزم هيلاري كلينتون في الانتخابات. وهو تواطؤ ينفيه ترامب بانتظام ويقول إنه يتعرض لهجمات لا أساس لها.

وهذه الجلسات أرجئت مراراً بحجة أن مايكل كوهن قال إنه تلقى "تهديدات" بحق أسرته.

وكان كوهن في الماضي مستعدا لأي تضحية لحماية ترامب. لكن بعد أن بات يواجه القضاء أعرب علنا عن أسفه لتغطية "الأنشطة القذرة" لترامب و"جرائمه".