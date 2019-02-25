الرئيس الفرنسي يزور العراق قبل نهاية العام الجاري

ايمانويل ماكرون

وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه سيزور العراق قبل نهاية السنة، "لتقديم دعم بلاده لإعادة الإعمار" بعد هزيمة المتشددين.

وأكد ماكرون أنه سيزور العراق "خلال بضعة أشهر" بدعوة من نظيره برهم صالح، الذي حل ضيفا في قصر الإليزيه

على مأدبة غداء.

وقال ماكرون إن العراق، بعد عام على انتصاره على داعش، الذي سيطر على قسم كبير من أراضيه، "سيضطلع بدور أساسي في المنطقة وهو دور محوري".

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من جانبه، رحب صالح بـ"الشراكة

النموذجية" للعراق مع فرنسا والاتحاد الأوروبي "للخروج من فترة صعبة جدا"، وأضاف موجها كلامه إلى ماكرون: "نأمل في استقبالكم في بغداد قريبا".

وكان صالح، الشخصية السياسية الكردية والرئيس منذ 2018، قد زار صباح الاثنين مقر اليونيسكو للبحث في مشروع إعادة إعمار مدينة الموصل، المعقل السابق للمتشددين في العراق، والتي تعرضت لدمار كبير.