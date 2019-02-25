- 1/2
- 2/2
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه سيزور العراق قبل نهاية السنة، "لتقديم دعم بلاده لإعادة الإعمار" بعد هزيمة المتشددين.
وأكد ماكرون أنه سيزور العراق "خلال بضعة أشهر" بدعوة من نظيره برهم صالح، الذي حل ضيفا في قصر الإليزيهعلى مأدبة غداء.
وقال ماكرون إن العراق، بعد عام على انتصاره على داعش، الذي سيطر على قسم كبير من أراضيه، "سيضطلع بدور أساسي في المنطقة وهو دور محوري".
من جانبه، رحب صالح بـ"الشراكة
وكان صالح، الشخصية السياسية الكردية والرئيس منذ 2018، قد زار صباح الاثنين مقر اليونيسكو للبحث في مشروع إعادة إعمار مدينة الموصل، المعقل السابق للمتشددين في العراق، والتي تعرضت لدمار كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفرنسي يزور العراق قبل نهاية العام الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.