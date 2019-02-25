الارشيف / اخبار العالم

الرئيس الفرنسي يزور العراق قبل نهاية العام الجاري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

ايمانويل ماكرون
وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه سيزور العراق قبل نهاية السنة، "لتقديم دعم بلاده لإعادة الإعمار" بعد هزيمة المتشددين.

وأكد ماكرون أنه سيزور العراق "خلال بضعة أشهر" بدعوة من نظيره برهم صالح، الذي حل ضيفا في قصر الإليزيه

على مأدبة غداء.

وقال ماكرون إن العراق، بعد عام على انتصاره على داعش، الذي سيطر على قسم كبير من أراضيه، "سيضطلع بدور أساسي في المنطقة وهو دور محوري".

Advertisements

من جانبه، رحب صالح بـ"الشراكة

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

النموذجية" للعراق مع فرنسا والاتحاد الأوروبي "للخروج من فترة صعبة جدا"، وأضاف موجها كلامه إلى ماكرون: "نأمل في استقبالكم في بغداد قريبا". 

وكان صالح، الشخصية السياسية الكردية والرئيس منذ 2018، قد زار صباح الاثنين مقر اليونيسكو للبحث في مشروع إعادة إعمار مدينة الموصل، المعقل السابق للمتشددين في العراق، والتي تعرضت لدمار كبير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفرنسي يزور العراق قبل نهاية العام الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى