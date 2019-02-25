مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي في غارات للتحالف

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مقاتلات التحالف العربيوكالات
لقي العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون، في غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعيةفي اليمن، اليوم الإثنين، شمال شرقي محافظة صعدة، شمالي البلاد.
واستهدفت المقاتلات بعدد من الغارات، منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكراً تدريبياً تابعاً للميليشيا، في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف، شمال شرق محافظة صعدة، وفق موقع "سبتمبر نت" اليوم الإثنين.
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