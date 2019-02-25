بدء الإعلان عن نتائج الانتخابات في نيجيريا

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بدأت مفوضية الانتخابات في نيجيريا، اليوم الاثنين، الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية بعدة ولايات، فيما ذكرت وسائل إعلامية أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من الإعلان عن النتائج غدًا الثلاثاء.
بولايات "إتيكي" و"أوشون" و"كوارة" بغرب البلاد، فيما تمكن منافسه الأبرز عتيق أبو بكر من الفوز بمنطقة العاصمة الاتحادية والتي تضم العاصمة أبوجا وتعامل معاملة الولايات.
وأفادت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية بأن الرئيس محمد بخاري فاز
ولضمان الفوز، يجب أن يتمكن أحد المتنافسين
ويتنافس في الانتخابات التي أجريت السبت أكثر من 70 مرشحًا أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري (76 عامًا) ومرشح حزب المعارضة عتيق أبو بكر، 72 عامًا.
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