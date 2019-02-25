بدء الإعلان عن نتائج الانتخابات في نيجيريا

انتخابات نيجيريا

وكالات

بدأت مفوضية الانتخابات في نيجيريا، اليوم الاثنين، الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية بعدة ولايات، فيما ذكرت وسائل إعلامية أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من الإعلان عن النتائج غدًا الثلاثاء.



وأفادت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية بأن الرئيس محمد بخاري فاز

بولايات "إتيكي" و"أوشون" و"كوارة" بغرب البلاد، فيما تمكن منافسه الأبرز عتيق أبو بكر من الفوز بمنطقة العاصمة الاتحادية والتي تضم العاصمة أبوجا وتعامل معاملة الولايات.

ولضمان الفوز، يجب أن يتمكن أحد المتنافسين

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من الحصول على أغلبية إجمالي الأصوات بالإضافة إلى 25 بالمئة على الأقل من الأصوات في ثلثي ولايات البلاد البالغ عددها 36 ولاية وإلا يتم إجراء انتخابات إعادة.

ويتنافس في الانتخابات التي أجريت السبت أكثر من 70 مرشحًا أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري (76 عامًا) ومرشح حزب المعارضة عتيق أبو بكر، 72 عامًا.