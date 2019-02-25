قال نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، إن بلاده لا تستبعد التدخل عسكريا للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
جاء ذلك عقب لقاء أجراه في كولومبيا مع رئيس المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتاللبلاد.
وقال بنس: "نأمل بانتقال سلمي نحو الديمقراطية. لكن الرئيس دونالد ترامب كان واضحا: جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".
وكان نائب الرئيس الأميركي قد وصل، الاثنين، إلى العاصمة
وأوضحت وكالة "أسوشييتد برس"، أن زيارة بنس تشمل لقاءات مع الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه، وأعضاء "ليما"، إلى جانب جوايدو، وذلك لمناقشة "الخطوات المقبلة" للإطاحة بمادورو.
كانت هذه تفاصيل خبر بنس: واشنطن لا تستبعد الخيار العسكري في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.