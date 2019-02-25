بنس: واشنطن لا تستبعد الخيار العسكري في فنزويلا

وكالات

قال نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، إن بلاده لا تستبعد التدخل عسكريا للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

جاء ذلك عقب لقاء أجراه في كولومبيا مع رئيس المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا

للبلاد.

وقال بنس: "نأمل بانتقال سلمي نحو الديمقراطية. لكن الرئيس دونالد ترامب كان واضحا: جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

Advertisements

وكان نائب الرئيس الأميركي قد وصل، الاثنين، إلى العاصمة

الكولومبية بوجوتا، بعد أن تحولت الجهود المدعومة من الولايات المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا عبر الحدود إلى أعمال عنف.

وأوضحت وكالة "أسوشييتد برس"، أن زيارة بنس تشمل لقاءات مع الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه، وأعضاء "ليما"، إلى جانب جوايدو، وذلك لمناقشة "الخطوات المقبلة" للإطاحة بمادورو.