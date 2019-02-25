الجيش الفنزويلي يصد هجوماً على الحدود مع كولومبيا

الجيش الفنزويلي

وكالات

أعلنت القوات المسلحة الفنزويلية عن صدها هجوما عند معبر للحرس الوطني على الحدود مع كولومبيا.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن أكثر من 60 مسلحا هاجموا معبر "مولاتا" بولاية تاتشيرا

الفنزويلية على الحدود مع كولومبيا صباح الأحد (حسب التوقيت المحلي).

ويأتي ذلك عقب اشتباكات على الحدود الفنزويلية مع كولومبيا والبرازيل، حيث حاولت المعارضة يوم 23

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فبراير إدخال قوافل المساعدات الإنسانية، التي رفضت السلطات الفنزويلية السماح لها بالدخول.

وأسفرت الاشتباكات عن إحراق عدد من الشاحنات وكذلك سقوط قتلى وحرجى.

يذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اعتبر محاولات إدخال المساعدات الإنسانية عملا استفزازيا وغطاء لتدخل عسكري من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.