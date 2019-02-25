ترامب يصل إلى فيتنام ليل الثلاثاء استعداداً للقاء كيم

ترامب وكيم في سنغافورة - ارشيفية

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الفيتنامية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سيصل إلى البلاد مساء غد الثلاثاء، قبيل قمته الثانية مع كيم

جونج-أون زعيم كوريا الشمالية.



وأشارت الخارجية الفيتنامية إلى أن كيم سيلتقى الرئيس الفيتنامى نجوين بو ترونج،

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الذى يتولى أيضا منصب الأمين العام للحزب الشيوعى الحاكم، صباح الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن تنعقد قمة ترامب وكيم خلال يومى الأربعاء والخميس،إلا أنه لا تتوفر تفاصيل حول المحادثات المزمعة بينهما.