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أعلنت وزارة الخارجية الفيتنامية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سيصل إلى البلاد مساء غد الثلاثاء، قبيل قمته الثانية مع كيمجونج-أون زعيم كوريا الشمالية.
وأشارت الخارجية الفيتنامية إلى أن كيم سيلتقى الرئيس الفيتنامى نجوين بو ترونج،
ومن المقرر أن تنعقد قمة ترامب وكيم خلال يومى الأربعاء والخميس،إلا أنه لا تتوفر تفاصيل حول المحادثات المزمعة بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يصل إلى فيتنام ليل الثلاثاء استعداداً للقاء كيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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