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البشير يقرر حظر التجمهر

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البشير يقرر حظر التجمهر
وكالات

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير 4 أوامر طوارئ، تتعلق بحظر التجمهر وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية.

 

وينص الأمر رقم 1 لسنة 2019، الصادر اليوم الاثنين على تفويض القوات النظامية بسلطات دخول أي

مباني أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون. 

 

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كما شمل الأمر حظر أو تنظيم حركة الاشخاص

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أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان، بالإضافة إلى اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ.

 

ومنذ منتصف ديسمبر الماضي، اندلعت تظاهرات حاشدة في السودان احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية في البلاد، قبل أن ترتفع سقف المطالب برحيل الرئيس السوداني عمر البشير. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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