كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى بمواجهات بين قبائل حجور و"أنصار الله" شمال غربي اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجددت المواجهات، اليوم الاثنين، بين قبليين موالين للجيش اليمني، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني، بأن مقاتلي "أنصار الله" شنوا بغطاء مدفعي مكثف هجوماً عنيفاً على مواقع قبائل حجور في جبل جمانة جنوب مديرية كُشر شمال حجة".

وأضاف أن "أنصار الله" هاجمت أيضاً قبائل حجور في جبل العرام الاستراتيجي جنوب كُشر.

وحسب المصدر، تمكنت القبائل من إحباط هجومي "أنصار الله"، عقب مواجهات استمرت ساعات، نفذت خلالها كمائن خلفت عدداً من القتلى في صفوف "أنصار الله" بينهم القيادي الميداني عبدربه عايض هراش، في حين أصيب آخرون.

وأشار المصدر إلى تنفيذ طيران التحالف سلسلة غارات على مواقع وتجمعات لـ"أنصار الله" في مديرية كُشر، بينها غارتان استهدفتا آلية ومدفعاً شمال وشرق المندلة في الجهة الشرقية من كُشر، أسفرتا عن تدميرهما ووقوع قتلى وجرحى.

وذكر أن قتلى وجرحى آخرين سقطوا من "أنصار الله"، بقصف طيران التحالف تجمعاً لمقاتلي الجماعة وعربةً تحمل ذخائر في القرعة شرق العبيسة.

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ولفت إلى إصابة القيادي في "أنصار الله" مالك مرشد، بغارة لطيران التحالف استهدفت آلية في قرية الحوج شرق العبيسة، أوقعت قتلى من مرافقيه.

من جانبها أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" مقتل وإصابة عشرات من الجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري عربي، بمواجهات قبالة منفذ حدودي دولي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وذكرت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الجماعة، أن الجيش اليمني شن 3 هجمات واسعة من عدة مسارات على مواقع للجماعة قبالة منفذ علب الحدودي في عسير.

وأضافت أن مقاتلي "أنصار الله" أحبطوا زحف القوات اليمنية، التي ساندها طيران التحالف بـ 10 غارات، دون إحراز تقدم ميداني.

وحسب "المسيرة"، سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش خلال تصدي مقاتلي الجماعة لزحوف الجيش اليمني، وتم إعطاب 6 مدرعات للمهاجمين.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ منذ 26 مارس 2015 عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.