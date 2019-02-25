كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان تتفق على تخفيض قيمة الدولار الجمركي بنسبة 20% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، اليوم الإثنين، اتفاقاً مع الحكومة السودانية على خفض الدولار الجمركي من 18 جنيه لكل دولار حالياً، إلى 15 جنيه أي بنسبة 20%.

وعقد رئيس الوزراء السوداني محمد صاهر اليوم الإثنين، اجتماعات منفصلة مع محافظ البنك المركزي، واتحاد أصحاب العمل في محاولة لإيجاد حلول للوضع الاقتصادي في البلاد.

وقال رئيس اتحاد أصحاب العمل سعود البرير في تصريحات لوكالة السودان للأنباء "سونا" بعد لقائه برئيس الوزراء، إن هناك قرارات وإجراءات اقتصادية إيجابية تمثل بشائر للقطاع الخاص السوداني اتخذتها الدولة لتحريك قطاع الأعمال ودعم الاقتصاد، "أهمها الاتفاق على تخفيض قيمة الدولار الجمركي بنسبة 20% وتخفيض تسعيرة قيمة الأرضيات بالميناء البحري بنسبة 50% للفترة من 1 إلى 25 فبراير (شباط) الجاري".