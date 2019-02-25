كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحكام بالسجن بين 12 و 17 عاماً لأربعة من حماس في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نددت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الإثنين، بصدور أحكام قضائية بسجن 4 من عناصرها في ليبيا.

واستهجنت الحركة، سجن أربعة فلسطينيين بقرار من محكمة في طرابلس، وقالت إن "مروان عبد القادر الأشقر، ونجله براء، ومؤيد جمال عابد، ونصيب محمد شقير، ضيوف على ليبيا وشعبها وقيادتها، أقاموا فيها للدراسة وللحصول على قوت يومهم، وهمهم الأكبر أن تتحرر أرضهم، والعودة إلى ديارهم ووطنهم فلسطين".

وبحسب البيان فإن الأشقر "يقيم في ليبيا منذ 1989 لم يسبق له هو، ومن معه أن تدخلوا في أي من شؤون ليبيا الداخلية، ولم يعبثوا بأمنها كما نُسب له من تهم وادعاءات، ونجله براء وقت اعتقاله كان طفلاً عمره 14 عاماً".

وكانت السلطات الليبية أصدرت أحكاماً بسجن مجموعة الفلسطينيين الأربعة لفترات تراوحت بين 17 و22 عاماً بتهمة إنشاء خلية تابعة لحركة حماس، والتآمر ضد أمن الدولة الليبية.