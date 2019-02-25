كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل التشغيل الكامل لمطار إسطنبول الجديد للمرة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اتحاد شركات "كونسرتيوم" مطار إسطنبول الكبير المسؤول عن إنشاء وتشغيل مطار إسطنبول الدولي الجديد، اليوم الإثنين، تأجيل التشغيل الكامل للمطار إلى أبريل المقبل، وذلك للمرة الثالثة.

وسبق لتقارير إعلامية الحديث عن تعثر التشغيل الكامل للمطار، ما أدى إلى تأجيل نقل حركة السفر من وإلى مدينة إسطنبول من مطار أتاتورك الدولي إلى المطار الجديد، والذي كان مقرراً بين 29 و 31 ديسمبر الماضي، ثم تأجلت هذه الخطوة إلى 1 و2 مارس المقبل، قبل تأجيلها للمرة الثالثة إلى أبريل المقبل.