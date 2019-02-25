كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحزب الحاكم في "نيجيريا" يؤكد ثقته في نتائج الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الحزب الحاكم في نيجيريا ثقته في نتائج الانتخابات الرئاسية الرسمية المعلنة متهما المعارضة بالعمل على زعزعة استقرار الانتخابات.

وأعرب الحزب الحاكم في نيجيريا عن قبوله بالنتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي تم جمعها من 6 ولايات بالإضافة إلى العاصمة، متهما المعارضة، التي أعلنت رفضها للنتائج، بزعزعة استقرار العملية الانتخابية.

Advertisements

وقال بيان لحزب المؤتمر التقدمي، "في هذه المرحلة، من الآمن أن نقول بأن مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة قامت بعمل جيد"، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية "جرت بشكل سلمي في الأغلب ووفقا للجدول".

وانتقد البيان "المدى الخطير الذي وصل إليه حزب الشعب الديمقراطي المعارض الرئيسي في تشويه وضرب استقرار العملية الانتخابية"، واصفا دعوات الحزب المعارض ومناصريه للتعجيل بإعلان فوز مرشحهم بأنه "يتجاوز كافة حدود الممارسة اللبقة".

ودعا البيان "أصدقائنا الدوليين، والمراقبين، والنيجيريين الوطنيين لعدم الانخداع (بتحركات المعارضة)".