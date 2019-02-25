كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السوري يلتقي المرشد الأعلى الإيراني في طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت رئاسة الجمهورية العربية السورية أن الرئيس السوري بشار الأسد التقى المرشد الأعلى الإيراني أثناء زيارة عمل إلى طهران.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" التقى الرئيس بشار الأسد، آية الله علي الخامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران في طهران اليوم.

وحسب "سانا" هنأ الأسد الخامنئي والشعب الإيراني بالذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية التي شكلت على مدى العقود الأربعة الماضية نموذجا يحتذى في بناء الدولة القوية القادرة على تحقيق مصالح شعبها والمحصنة ضد التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها، والمبدئية في وقوفها إلى جانب شعوب المنطقة وقضاياها العادلة".

وجرى خلال اللقاء استعراض "علاقات الأخوة الراسخة التي تجمع بين شعبي البلدين حيث تم التأكيد على أن هذه العلاقات كانت العامل الرئيسي في صمود سوريا وإيران في وجه مخططات الدول المعادية التي تسعى إلى أضعاف البلدين وزعزعة استقرارهما ونشر الفوضى في المنطقة ككل".