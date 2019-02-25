كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المجلس الأوروبي يشيد بالقمة "العربية الأوروبية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، إن القمة العربية الأوروبية تمثل بداية جيدة، مشيرا إلى أنه لا يوجد بديل سوى العمل المشترك.

واختتمت القمة العربية الأوروبية أعمالها، اليوم الاثنين، وسط حضور كبير من ممثلي الدول الأوروبية والعربية.

وكتب توسك على "تويتر"، عقب انتهاء القمة: "قمتنا الأولى لقادة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية هي بداية جيدة، كوننا جيران مقربين نواجه الكثير من التحديات".

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وأضاف: "نحن نواجه سياق سياسي وجغرافي أكثر خطورة ويتسم بعدم الاستقرار، ولا يوجد لدينا بديل سوى العمل معا".

واستمرت القمة على مدى يومين بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، وتعد الأولى من نوعها.

وترأس جلسات القمة من الطرف العربي، رئيس الدولة المضيفة، الرئيس المصري، عبد الفتّاح السيسي، ومن الطرف الأوروبي، رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية للقمة أن القمة المقبلة ستعقد في بروكسل، عام 2022.