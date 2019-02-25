كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنظمة المتحدة الوطنية تطالب مصر بتجميد أموال تركيا وقطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بلاغاً من المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان ضد تركيا وقطر، للمطالبة بتجميد أموالهما في مصر، لتعويض المصابين وأسر شهداء العمليات الإرهابية من الجيش والشرطة والمدنيين، منها.

وطالبت المنظمة، بتشكیل لجنة قضائیة لحصر كافة ممتلكات وحسابات وأرصدة وودائع الأتراك والقطریین والمتعاونين معھم وإصدار قرار بتجمید أموالهم، وأموال الشركات و المؤسسات، والأفراد من عقارات وحسابات وأرصدة وودائع لدى الدولة المصریة، لصالح صرف تعویضات عادلة للمصابین وأسر شھداء العملیات الإرھابیة، وفق ما أوردت صحيفة اليوم السابع المصرية، اليوم الإثنين.