كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: السيسي يسعى لحل القضية الفلسطينية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، إن القضية الفلسطينية حاضرة وبقوة في القمة العربية الأوروبية، لافتًا إلى أن خطابات الزعماء العرب أكدت دعمهم للقضية.

وأضاف الفرا في تصريحات خاصة لقناة الغد، أن الجميع اصبح يربط بين نجاح القمة العربية الاوربية وما سيسفر عنه في القضية الفلسطينية، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ربط التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي مع الدول الاوربية بإيجاد حل للقضية الفلسطينية.

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وأشار سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي إلى أن خطاب الرئيس محمود عباس لم وشمل جميع جوانب القضية الفلسطينية، موضحًا أن خطابة كان واضحًا ومباشرًا وحمل رسالة أنه آن الأوان لان تلعب أوروبا دورها لحل القضية الفلسطينية.

يذكر أنه عقدت أول قمة عربية أوروبية بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة رؤساء دول وحكومات 50 دولة من الجانبين لبحث التعاون المشترك بين الدول العربية والأوروبية بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودلائل عقد القمة وما تتضمنه من رسائل إلى دول العالم.