كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فائز السراج" يصل الإمارات لبحث مستجدات الملف الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، مساء اليوم الاثنين، إلى دولة الإمارات العربية في زيارة رسمية لبحث مستجدات الملف الليبي.

وقال المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي، محمد السلاك، في تغريدة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، "رئيس المجلس الرئاسي يصل أبوظبي اليوم في زيارة رسمية بدعوة من دولة الإمارات العربية الشقيقة للقاء قياداتها ومناقشة اخر تطورات الوضع السياسي والعلاقات الثنائية بين البلدين".