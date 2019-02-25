كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ اقتصاد في غزة: رفع الحصار وانهاء الانقسام سيساهم في حل الازمة الاقتصادية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سمير مدللة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بغزة، إن الإجراءات التي اتخذت ضد الموظفين الحكوميين خلال السنتين الماضيين باقتطاع 50 % من رواتبهم فاقم الازمة الاقتصادية، لافتًا إلى أن ارتفاع نسبة الفقر والبطالة التي وصلت إلى 46% في عام 2017.

وأضاف مدللة، خلال مداخلته بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن 60 % من الأسر الفلسطينية تعتمد على المساعدات، موضحًا أن رفع الحصار عن قطاع غزة وانهاء حالة الانقسام الفلسطيني وتقديم عوامل الدعم والصمود للشعب سيساهم في حل الازمة الاقتصادية.

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وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بغزة، إلى أنه لابد من تقديم المساعدات للأسر الفقيرة كي تستطيع من خلالها الإيفاء بالالتزامات.

يذكر أن قطاع غزة سجل ارتفاعا في حالات الطرد من المساكن أو التعرض لخطر السجن على خلفية التعسر المالي والتأخر في تسديد أقساط الإيجار أو العجز التام عن دفعها، وساهم ارتفاع نسبة البطالة وأزمة الرواتب في تتضاعف أزمات القطاع الحياتية، وفي مقدمتها أزمة السكن بين المستأجرين والمؤجرين وتفاقم ملفات الذمم المالية.