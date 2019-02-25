شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النظام السوري يلتقي خامنئي وروحاني في زيارة مفاجئة لإيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (دمشق) في زيارة هي الأولى من نوعها منذ قيام الثورة السورية قبل نحو ثماني سنوات، وصل رئيس النظام السوري بشار الأسد مساء اليوم (الاثنين) إلى العاصمة الإيرانية طهران. وأوردت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الزيارة المفاجئة للأسد تأتي كزيارة عمل، تخللها تقديم الشكر لرموز النظام الإيراني على كل ما قدمه لدمشق خلال الحرب في سورية.

في زيارة هي الأولى من نوعها منذ قيام الثورة السورية قبل نحو ثماني سنوات، وصل رئيس النظام السوري بشار الأسد مساء اليوم (الاثنين) إلى العاصمة الإيرانية طهران. وأوردت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الزيارة المفاجئة للأسد تأتي كزيارة عمل، تخللها تقديم الشكر لرموز النظام الإيراني على كل ما قدمه لدمشق خلال الحرب في سورية.

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