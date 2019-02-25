شكرا لقرائتكم بشار الأسد يلتقي خامنئي وروحاني في طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى رئيس النظام السوري بشار الأسد الاثنين، في طهران المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي ونظيره الإيراني حسن روحاني، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع النزاع السوري قبل نحو ثماني سنوات.

وأوردت حسابات الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي أنه أجرى "زيارة عمل اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران" تخللها تقديم الشكر "للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعباً على كل ما قدمته لسوريا خلال الحرب"، حسب زعمه.