مايكل كوهن كاتم أسرار ترامب السابق يدلي بافادته امام الكونغرس

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP مايكل كوهن لدى خروجه من المحكمة في نيويورك في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

يمثل مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي أقر بالكذب على الكونغرس في الملف الروسي، الأسبوع المقبل أمام نواب يريدون معرفة تفاصيل بشأن نشاطات موكله السابق الخاصة والمتعلقة بالعمل.

أنه الحدث السياسي بامتياز في الأسبوع الحالي في واشنطن. في موازاة ذلك وصل تحقيق المدعي العام روبرت مولر حول العلاقة بين حملة دونالد ترامب الرئاسية وروسيا إلى خواتمه. في الأثناء سيكون الرئيس الأميركي في فيتنام لعقد قمة مع كيم جونغ أون.

الفصل الأول صباح الأربعاء. ستسلط الكاميرات على مايكل كوهن (52 عاما) في مجلس النواب الذي أصبح مؤخرا تحت سيطرة الديموقراطيين. وستكون الجلسة علنية وتنقلها مباشرة شبكات التلفزيون التي تترقب هذه الأحداث المهمة في تاريخ السياسة الأميركية.

وسيوجه كل نائب أسئلة إلى كوهن بشأن معرفته لسنوات طويلة لأنشطة ترامب وخططه وألاعيبه. ولن تفوت أي تفاصيل من أموال منظمة ترامب وتصريحه الضريبي وحسابات مؤسسته المشكوك فيها ومشروع برج ترامب في موسكو في خضم حملته الرئاسية... وبالتأكيد مبلغ ال280 ألف دولار الذي يفترض أن كوهن دفعه لستورمي دانيالز وكارين ماكدوغال لشراء صمتهما حول علاقاتهما المفترضة بترامب.

وقال الرئيس الديموقراطي للجنة المعنية إيليا كومينغز إن "جهود الرئيس العامة ومحاميه لترهيب كوهن وآخرين ودفعهم إلى عدم تقديم إفادات" أيضا على جدول الأعمال.

الفصل الثاني الخميس في مجلس الشيوخ لكن هذه المرة في جلسة مغلقة لأن المسألة أكثر حساسية : الإتصالات بين فريق ترامب والروس خلال حملة 2016 وتواطؤ محتمل لهزم هيلاري كلينتون في الانتخابات. وهو تواطؤ ينفيه ترامب بانتظام ويقول إنه يتعرض لهجمات لا أساس لها.

- السجن ثلاث سنوات -

هذه الجلسات ارجئت مرارا بحجة أن مايكل كوهن قال إنه تلقى "تهديدات" بحق أسرته.

وكان كوهن في الماضي مستعدا لأي تضحية لحماية ترامب. لكن بعد أن بات يواجه القضاء أعرب علنا عن أسفه لتغطية "الأنشطة القذرة" لترامب و"جرائمه".

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والعام الماضي أقر بذنبه بتهم لا علاقة لها بروسيا. وفي كانون الأول/ديسمبر حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التهرب الضريبي ومخالفة قانون الانتخابات وسيودع السجن في 6 أيار/مايو.

ورضخ كوهن للضغوط القضائية حول هذه الجرائم الثانوية وقبل بالتعاون مع فريق مولر حول ما يهمه فعليا: الملف الروسي. وهذا ما يقلق ترامب نظرا إلى العدد الكبير للتغريدات المهينة التي وجهها لمحاميه السابق.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز لقناة "فوكس" الجمعة "لا أعتقد أن الرئيس قلق بشأن مايكل كوهن".

أما تحقيق مولر فنتائجه مرتقبة بفارغ الصبر في واشنطن، وذكرت وسائل إعلام أنها باتت وشيكة.

والسؤال هو معرفة ما ستفعل وزارة العدل بها. وفي 20 شباط/فبراير أكد ترامب أن وزير العدل بيل بار صاحب القرار في نشر التقرير.

ويخشى ديموقراطيون من أن يخضع التقرير لرقابة أو "تنظيف" أو تنقيح.

وفي هذه الحالة فإن الديموقراطيين على استعداد بحسب آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، لاستخدام صلاحياتهم في الكونغرس لاستدعاء روبرت مولر للمثول أمام اللجنة نفسها للإدلاء بأقواله. وسيكون ذلك حدثا استثنائيا كبيرا.

ايكو/ليل/ص ك