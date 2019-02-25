دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ماي: تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يحل الأزمة بشأن الاتفاق

شرم الشيخ (مصر) (رويترز) - قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين إن تأجيل خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي لن يؤدي لإبرام اتفاق ولن يسفر سوى عن تأجيل القرار المهم المتعلق بالانسحاب من التكتل.

وأضافت "تمديد العمل بالبند 50، تأجيل هذه العملية، لا يؤدي إلى اتخاذ قرار في البرلمان، لا يؤدي للتوصل إلى اتفاق".

وتابعت قائلة "ما يفعله ذلك هو تحديدا المعنى الحرفي لكلمة ’تأجيل’. إنه يؤجل فحسب المرحلة التي تتوصل فيها إلى القرار. وأعتقد أن أي تمديد للبند 50 لا يعالج المشكلة بهذا المنطق".

وقالت في تعليق على محادثات أجرتها مع القادة الأوروبيين "ما شعرت به في كل المحادثات التي أجريتها مع زملائي القادة في شرم الشيخ وفي الأيام الماضية هو عزم حقيقي على التوصل إلى مخرج يسمح للمملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بطريقة سلسة ومنظمة بموجب اتفاق".

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)