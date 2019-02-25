شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى مطالبا بتفعيل مدارس المتفوقين رياضيا:"صلاح" لم يحصلا على الشهادة الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب، بتفعيل دور مدارس المتفوقين رياضيا وزيادة أعدادها فى جميع محافظات الجمهورية، من أجل النهوض بالرياضيين، مشيراً إلي أن عدم توافرها يعوق أي رياضى متميز من استكمال حياتة التعليمية والرياضية.

وقال البلتاجي خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إن بعض لاعبي مصر الدوليين رغم قيمتهم لم يتمكنوا من إتمام مرحله دراستهم الجامعية، ومنهم اللاعب المصرى محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول وبطل العالم في المصارعة الرومانية كرم جابر.

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وفي هذا الصدد، شدد البلتاحي علي ضرورة زيادة أعداد هذه المدارس مع تفعيل دورها الريادى الذى يساعد المتفوقين رياضيا من استكمال مراحل التعليم المختلفة حتى يسير فى الطريق الصحيح من ناحية التعليم وكذلك التفوق الرياضى الذى يعود على مصر بالمكانة التى تليق بها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرياضة أصبحت استثمار والعديد من الدول تعتمد عليها كمصدر أساسى فى الاستثمار والعالم كله يتجه لهذا التحول، وعلينا أن نواكب هذا التطور والاهتمام بالمدارس الرياضية وزيادة أعداها على مستوى الجمهورية حتى يتسنى للأبطال الرياضيين الحصول على مؤهل وفى نفس الوقت استكمال المسيرة الرياضية.