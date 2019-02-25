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الأمين العام للبرلمان يوضح حقيقة النواب المتغيبين اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب، أن الكشوف التى تم نشرها بشأن تغيب بعض نواب المجلس عن حضور جلسة اليوم، تبين فى شأنها أن بعض النواب ممن وردت أسماؤهم ضمن المتغيبين كانوا موجودين بالفعل، وشاركوا بجدول الأعمال بالجلسة العامة، وقت صدور قرار الدكتور رئيس المجلس برفع البصمة ونشر الأسماء، وقاموا بالتوقيع بالبصمة بعدها.

 

وأشار إلى أن بعض النواب لم يوقعوا فى البصمة إما للسهو أو لعدم البصمة بطريقة صحيحة، مما أظهر بصمتهم مرفوضة رغم حضورهم جدول أعمال الجلسة منذ بدايتها، مثل النواب طارق رضوان ومصطفى بكري وآخرين، الأمر الذي أدى لظهور أسمائهم ضمن كشوف الغياب على غير الحقيقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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