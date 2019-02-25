شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للبرلمان يوضح حقيقة النواب المتغيبين اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب، أن الكشوف التى تم نشرها بشأن تغيب بعض نواب المجلس عن حضور جلسة اليوم، تبين فى شأنها أن بعض النواب ممن وردت أسماؤهم ضمن المتغيبين كانوا موجودين بالفعل، وشاركوا بجدول الأعمال بالجلسة العامة، وقت صدور قرار الدكتور رئيس المجلس برفع البصمة ونشر الأسماء، وقاموا بالتوقيع بالبصمة بعدها.
وأشار إلى أن بعض النواب لم يوقعوا فى البصمة إما للسهو أو لعدم البصمة بطريقة صحيحة، مما أظهر بصمتهم مرفوضة رغم حضورهم جدول أعمال الجلسة منذ بدايتها، مثل النواب طارق رضوان ومصطفى بكري وآخرين، الأمر الذي أدى لظهور أسمائهم ضمن كشوف الغياب على غير الحقيقة.
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