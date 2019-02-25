شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يغادر إلى الأقصر للمشاركة فى مؤتمر حول مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، متوجها إلى الأقصر، للمشاركة فى مؤتمر إقليمى يعقد هناك حول مكافحة الإرهاب خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجارى 2019، بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وبرعاية الاتحاد الأوروبي.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر رئيس مجلس النواب، من خلال الصالة الحكومية بالمطار، على متن الرحلة المتجهة إلى الأقصر.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، فى هذا المؤتمر، الدكتورة أمل القبيسى رئيس المجلس الوطنى الاتحادى ورئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب، والأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى، وعدد آخر من المسئولين بالاتحاد وبمنظمة الأمم المتحدة، وبرلمانيين من مجلس النواب المصرى ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى عدد من الخبراء فى مجال مكافحة الإرهاب.

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ويعد هذا المؤتمر بداية سلسلة من الأنشطة المعتمدة للفريق الاستشارى الرفيع المستوى التابع للاتحاد البرلمانى الدولى والمعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف، بغية تحقيق أهداف البرنامج المشترك للاتحاد البرلمانى الدولى والأمم المتحدة.

ويناقش المؤتمر دور البرلمانيين فى التصدى لتهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانبوالتحديات ذات الصلة ".

يشارك فى تنظيمه الاتحاد البرلمانى الدولى، ومجلس النواب المصرى، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.